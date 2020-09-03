Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 1 tanesi hariç tüm bayrakları yere çiziyor! Duygulandıran Türkiye detayı

1 tanesi hariç tüm bayrakları yere çiziyor! Duygulandıran Türkiye detayı

'de ülke bayraklarını meydanlara çizerek para kazanan bir sokak sanatçısı, bayrağını yere çizmek yerine demir bir çubuğa astı. Meydan'da ülke bayraklarını çizen Marian, Türk bayrağını yere çizmiyor. "Türkler bayraklarını yere çizmemi istemiyor" diyen sanatçı, bunun yerine bayrağı asmayı tercih ediyor.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 08:25 ABONE OL
1 tanesi hariç tüm bayrakları yere çiziyor! Duygulandıran Türkiye detayı

Almanya 'deki sokak sanatçısı Marian, ülke bayraklarını önemli meydanlara çiziyor. Romanya'dan gelen Marian, geçimini de bu yolla sağlıyor. İnsanlar ülke bayraklarının çizili bulunduğu dairelere para bırakarak sokak sanatçısına destek oluyor. Sokak sanatçısı Marian, Almanya'nın başkenti Berlin'in en önemli meydanlarından Alexanderplatz'daydı.

1 tanesi hariç tüm bayrakları yere çiziyor! Duygulandıran Türkiye detayı

Meydan'da ülke bayraklarını çizen Marian, bayrağını yere çizmiyor. "Türkler bayraklarını yere çizmemi istemiyor" diyen sanatçı, bunun yerine bayrağı asmayı tercih ediyor.

1 tanesi hariç tüm bayrakları yere çiziyor! Duygulandıran Türkiye detayı

YERE ÇİZMEK YERİNE ASMASI BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Meydandan geçen Türklerden biri, "Öncelikle bizim bayrağımız yerde çizili değil, çizenlere sorulmuş, onlar, 'Türkler bayraklarını yerde istemiyorlar' demiş." ifadelerini kullandı.

1 tanesi hariç tüm bayrakları yere çiziyor! Duygulandıran Türkiye detayı

"TÜRK BAYRAĞI HER ZAMAN GÖKLERDE OLMALI"

Bir diğer ise, "Türk bayrağı her zaman göklerde olmalıdır diye biz öğrendik hayatımız boyunca. Şu anda bayrağımız asmışlar, çizmemişler ve biz de bunun için çok mutlu olduk, gururlandık." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
1 tanesi hariç tüm bayrakları yere çiziyor! Duygulandıran Türkiye detayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA