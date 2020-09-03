1 tanesi hariç tüm bayrakları yere çiziyor! Duygulandıran Türkiye detayı

"TÜRK BAYRAĞI HER ZAMAN GÖKLERDE OLMALI"

Bir diğer Türk ise, "Türk bayrağı her zaman göklerde olmalıdır diye biz öğrendik hayatımız boyunca. Şu anda bayrağımız asmışlar, çizmemişler ve biz de bunun için çok mutlu olduk, gururlandık." dedi.