ABD’ye tepki: Adada eşitliği bozar

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik 33 yıldır uygulanan silah ambargosunun kaldırılması kararına Türkiye sert tepki verdi. Daily Sabah'a konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Adada iki taraf arasındaki eşitliği bozar. Siz bunu yaparsanız biz de Türk tarafına yardımlarımızı artırırız, bu da gerilime gerginliğe yol açar, doğru değil. Şu kritik süreçte bu adım Kıbrıs'ta çözüme ve gelir paylaşımına yanaşmayan Rum kesimini cesaretlendiren bir adım oldu" dedi.Çavuşoğlu ayrıca, "Bunun sadece 1 yıl için geçerli olduğunu söylediler fakat sonuçta bu kararı aldılar. Bir yılla sınırlı olmasının bir önemi yok. Yanlış bir karar doğru değil faydası da yok. Hafif silahları zaten istedikleri yerlerden alıyorlar. Değişik ülkelerden komşu ve bölge ülkelerinden bu silahları verenler var. Biz bunları biz biliyoruz. Yanlış bir mesaj oldu ve biz de gereken cevabı verdik. Önceden verilmiş bir karar dediler. Kasıtlı veya kasıtsız zamanlaması kötü. Alınan karar da yanlış" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Doğu Akdeniz'de Yunanistan tarafından tırmandırılan tansiyon hakkında Daily Sabah'a konuştu. Kurtulmuş, "Sopa ile tehdit edilip havuç ile kandırılacak bir Türkiye artık yok" dedi.CumhurbaşkanıYardımcısı Fuat Oktay, "Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır" dediAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türkleri'nin haklarını gasbedemez. Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir" dedi.TRT World Yunanistan'ın anlaşmaları yok sayarak 28 Ağustos'ta Meis Adası'na gönderdiği askerleri görüntüledi. KKTC Başbakan Ersin Tatar ise ABD'nin kararının Rum tarafının uzlaşmazlığına katkı sağlayacağını vurguladı.