Çocuklar virüsü 6 kat az yayıyor

İspanya'da Katalonya özerk bölgesinde yer alan Barcelona kentindeki ant Joan de Deu Barcelona Çocuk Hastanesi tarafından yapılan bir araştırmada, çocukların yeni tip koronavirüsü yetişkinlerden 6 kat daha az yaydığı görüldü. Araştırma, kapsamında, Barcelona çevresindeki 22 yaz kampında 5 hafta geçiren çoğunluğu çocuklardan oluşan bin 905 kişilik bir grupta Kovid-19'un nasıl yayıldığı analiz edildi.



30 ÇOCUKTAN 12 KİŞİYE

Hastanenin pediatri başkanı Juanjo Garcia, kamplarda, sık sık el yıkama, küçük gruplar ve yüz maskesi takma gibi küresel olarak okullarda yaygın alınan temel önlemlerin uygulandığını belirterek, "Her hafta bir grup hastane personeli kampa gider ve PCR testi için tükürük örnekleri alırdı" dedi. Bununla birlikte, haftalık olarak yapılan PCR testlerinde, enfekte 30 çocuğun gruplarında 250'den fazla yakın temaslı olmasına rağmen Kovid-19'un sadece 12 kişiye geçtiğini tespit edildi.







OKULLAR İÇİN UMUT VERİCİ

Çocukların R oranının (enfekte bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısı) 0.3 olduğu görüldü. Çocukların bulunduğu kamplardaki yerel bölgelerin r oranı ise 1.7 ile 2 arasında değişkenlik gösterdi. Araştımacılar, sonuçlar karşılaştırıldığında çocukların virüsü bulaştırma oranın yetişkinlerden 6 kat daha az olduğunu söyledi. Diğer taraftan, çalışmada 12 yaşın altındaki küçük çocukların koronavirüsü 13 ile 17 yaş arasındaki daha büyük çocuklara benzer bir oranda yaydığı belirtildi. Araştırmacılar, şu ana kadar yaklaşık 500 bin vaka ve 30 bin virüs kaynaklı ölüm bildiren ülkede bulgularının, okulların Kovid-19 salgınlarının kaynağı olmayacağına dair umut verdiğini açıkladı. Bununla birlikte İspanya'da okullar gelecek üç hafta boyunca kademeli olarak açılmaya devam edecek.

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