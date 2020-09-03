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'da yeni paniği! 'den ithal edilen soğanlardan bulaştı

Tüm dünya coronavirüs aslgını ile mücadele ederken 'da korkutan bir gelişme yaşandı. Kanada'da 'den ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı salmonella salgını ortaya çıktı. Yetkililer, Kanadalıları ABD'den ithat edilen kırmızı soğan ve şeftaliler konusunda uyardı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 11:13 Son Güncelleme: 3.9.2020 11:35 ABONE OL
Kanada'da yeni salgın paniği! ABD'den ithal edilen soğanlardan bulaştı

Halk Sağlığı Ajansı (PHAC), 'den ithal edilen kırmızı soğanlarla bağlantılı 78 yeni salmonella vakası tespit edildiğini, toplam salmonella vaka sayısının 457'ye yükseldiğini duyurdu.

Kanada'da yeni salgın paniği! ABD'den ithal edilen soğanlardan bulaştı

YETKİLİLERDEN UYARI

'da Temmuz ayı sonunda hızlı artan Salmonella salgının nedenini araştıran halk sağlığı uzmanları, salgının 'den ithal edilen kırmızı soğanla ilişkili olduğunu tespit etmişti. Yetkililer, Kanadalıları ABD'den ithal edilen kırmızı soğan konusunda uyarmış, restoranlara ve toptancılara ürünlerin iade edilmesini istemişti. Kırmızı soğanın ardından şüphelenilen bir diğer ürün ise yine ABD'den ithal edilen şeftaliler olmuştu. Bazı şüpheli markalar listelenmiş ve Kanadalıların bu ürünleri kullanmaması konusunda uyarı yapılmıştı. Salmonella vakalarının giderek artmasının ardından yetkililerden yeni bir açıklama geldi. Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC) 21 Ağustos'tan bu yana 78 yeni salmonella vakası tespit edildiğini duyurdu. Şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 66 kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Toplam vaka sayısının ise 457'ye yükseldiği ifade edildi.

Kanada'da yeni salgın paniği! ABD'den ithal edilen soğanlardan bulaştı

O ÜRÜNLERİ YEMEYİN

Yetkililer, Kanadalıların kırmızı, beyaz, sarı ve tatlı sarı soğanları ya da bu soğanlarla yapılan herhangi bir ürünü yememe, kullanmama, satmama ve servis etmeme konusunda uyarıyor. Ayrıca menşe belli olmayan ürünlerin tüketilmemesi ve Thomson International şirketine ait ürünlerin tüketilmemesi isteniyor. PHAC aynı zamanda Kanadalıları soğan veya ambalajlarıyla temas etmiş olabilecek yüzeyleri temizlemesi konusunda halkı uyarıyor.

Kanada'da yeni salgın paniği! ABD'den ithal edilen soğanlardan bulaştı

Öte yandan Salmonella bakterisi başta, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri.

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Kanada'da yeni salgın paniği! ABD'den ithal edilen soğanlardan bulaştı
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