Kanada'da yeni salgın paniği! ABD'den ithal edilen soğanlardan bulaştı

YETKİLİLERDEN UYARI

Kanada'da Temmuz ayı sonunda hızlı artan Salmonella salgının nedenini araştıran halk sağlığı uzmanları, salgının ABD'den ithal edilen kırmızı soğanla ilişkili olduğunu tespit etmişti. Yetkililer, Kanadalıları ABD'den ithal edilen kırmızı soğan konusunda uyarmış, restoranlara ve toptancılara ürünlerin iade edilmesini istemişti. Kırmızı soğanın ardından şüphelenilen bir diğer ürün ise yine ABD'den ithal edilen şeftaliler olmuştu. Bazı şüpheli markalar listelenmiş ve Kanadalıların bu ürünleri kullanmaması konusunda uyarı yapılmıştı. Salmonella vakalarının giderek artmasının ardından yetkililerden yeni bir açıklama geldi. Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC) 21 Ağustos'tan bu yana 78 yeni salmonella vakası tespit edildiğini duyurdu. Şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 66 kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Toplam vaka sayısının ise 457'ye yükseldiği ifade edildi.

