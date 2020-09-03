Kovid vakaları 26 milyona dayandı

Dünya genelinde Kovid-19 vakaları 25 milyon 942 bini geçerken ölümler 862 bini aştı. ABD yönetimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel Kovid- 19 aşısı programına katılmayacaklarını duyurdu. Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının üçüncü ve son aşama klinik denemelerinin de ABD'de başlandığı açıklandı.BALKAN ülkeleri Bosna Hersek ile Sırbistan'daki okullarda Kovid- 19'a karşı tedbirlerle ilk ders zili çaldı. Okullarda maske zorunluluğu getirilirken, sosyal mesafeye uygun biçimde oturma düzeni oluşturuldu.