Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde dikkat çeken gelişme! Ölüm riskini düşürüyor

ÜÇTE BİR ORANINDA AZALTIYOR

Söz konusu ilacın ucuz ve yaygın olarak bulunduğu ifade edildi. İngiliz uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinde "Dexamethasone" ilacının virüsle mücadelede önemli bir atılım olduğunu ifade etti. İlacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttığı, oksijen alan hastalarda ise ölüm riskini beşte bir oranında düşürdüğü ortaya kondu. Araştırmacılar, ilacın salgının baş göstermesinden bu yana İngiltere'de kullanılmış olsa hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin daha az olacağını belirtti.

