Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde dikkat çeken gelişme! Ölüm riskini düşürüyor

Son dakika haberi: tedavisinde dikkat çeken gelişme! Ölüm riskini düşürüyor

Dünya genelinde 26 milyon kişinin enfekte olduğu 867 bin kişinin ise hayatını kaybettiği salgınına yönelik ilaç ve aşı çalaışmaları hızla devam ediyor. ve 'den gelen coronavirüs aşısı açıklamaları gelirken yapılan bir araştırma sonucu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. İşte son dakika haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 10:04 Son Güncelleme: 3.9.2020 10:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde dikkat çeken gelişme! Ölüm riskini düşürüyor

İngiltere'de yapılan çalışmalarda "Dexamethasone" adlı ilacın yeni tip korona virüs () tedavisinde ağır hastaların hayatını kurtarmaya yardımcı olabileceği bildirildi. İlacın ölüm riskini düşürdüğü ortaya kondu.

Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde dikkat çeken gelişme! Ölüm riskini düşürüyor

İngiltere'de yeni tip korona virüs tedavisine yönelik başlatılan ilaç çalışmaları devam ediyor. yürütülen çalışmalarda "Dexamethasone" adlı ilacın sağlık durumu kritik olan korona virüs hastalarının hayatını kurtarmaya yardımcı olabileceği duyuruldu.

Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde dikkat çeken gelişme! Ölüm riskini düşürüyor

ÜÇTE BİR ORANINDA AZALTIYOR

Söz konusu ilacın ucuz ve yaygın olarak bulunduğu ifade edildi. İngiliz uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinde "Dexamethasone" ilacının virüsle mücadelede önemli bir atılım olduğunu ifade etti. İlacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttığı, oksijen alan hastalarda ise ölüm riskini beşte bir oranında düşürdüğü ortaya kondu. Araştırmacılar, ilacın salgının baş göstermesinden bu yana İngiltere'de kullanılmış olsa hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin daha az olacağını belirtti.

Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde dikkat çeken gelişme! Ölüm riskini düşürüyor

2 BİN HASTADA DENENDİ

Dexamethasone ilacının yürütülen çalışma kapsamında hastanede tedavi gören 2 bin hastada denendiği ve sonuçların ilacı almayan 4 binden fazla hasta ile karşılaştırıldığı aktarıldı. Solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskinin yüzde 40'tan yüzde 28'e düştüğü belirlenirken, oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise ölüm riskinin yüzde 25'ten yüzde 20'ye düştüğü ortaya kondu.

Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde dikkat çeken gelişme! Ölüm riskini düşürüyor

"ÖLÜMLERİ DÜŞÜRDÜĞÜ BELİRLENEN TEK İLAÇ"

Oxford Üniversitesindeki çalışmaları yürüten ekibin lideri Profesör Martin Landray, "Bu, solunum cihazına bağlı ve oksijen tedavisi alan hastalara Dexamethasone verildiğinde hayat kurtarılacağını gösteriyor. Dünya çapında mevcut bir ilaç" dedi.
Araştırmacı Peter Horby ise, "Bu, şu ana kadar ölümleri düşürdüğü belirlenen tek ilaç ve önemli derecede azaltmaktadır" diye konuştu.

Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde dikkat çeken gelişme! Ölüm riskini düşürüyor

Dexamethasone ilacı, diğer hastalıklarda iltihabı azaltmak için kullanılıyor. İlacın vücudun bağışıklık sisteminin korona virüse karşı savaşırken aşırı hızlı çalışma durumuna girdiğinde meydana gelebilecek hasarların bazılarının durdurulmasına yardımcı olduğu belirtildi. Ayrıca ilacın hafif semptomları olan hastalarda işe yaramadığı ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Coronavirüs tedavisinde dikkat çeken gelişme! Ölüm riskini düşürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA