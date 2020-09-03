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Trump'tan 'a çağrı: Bu genç adamın hayatını bağışlayın

ABD Başkanı , 'da hükümet karşıtı gösterilere katıldığı için idamı istenen 27 yaşındaki güreşçi Navid Afkari'nin hayatının bağışlanması çağrısı yaptı

AA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 00:38 Son Güncelleme: 4.9.2020 01:01 ABONE OL
Trump'tan İran'a çağrı: Bu genç adamın hayatını bağışlayın

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak." ifadesine yer verdi.

İran'daki göstericilerin ülkenin kötüye giden ekonomisini ve enflasyonunu protesto ettiğini vurgulayan Trump, "İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.

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Trump'tan İran'a çağrı: Bu genç adamın hayatını bağışlayın
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