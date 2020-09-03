Trump'tan İran'a çağrı: Bu genç adamın hayatını bağışlayın

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak." ifadesine yer verdi.

İran'daki göstericilerin ülkenin kötüye giden ekonomisini ve enflasyonunu protesto ettiğini vurgulayan Trump, "İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika! Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: Kim Jong bana göz kırptı! Trump 'Ülken için kendini feda et' dedi

Son dakika: Kim Jong Un'un eşinin fotoğrafları krize neden olmuştu! Şoke eden detaylar var

Son dakika! Tayland Kralı Maha Vajiralongkon 'Resmi metresi'ni affetti! İlk işi ise...