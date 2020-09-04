Almanya'da korkunç cinayet! Anne 5 çocuğunu gözünü kırpmadan öldürdü!

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentindeki çok katlı apartmanda bulunan bir dairede yaşları 1, 2, 3, 6 ve 8 olan 5 çocuğun cesedine ulaşılmıştı. Çocukların anneanneleri polisi arayarak, 27 yaşındaki kızının çocuklarını öldüreceğini ve daha sonra da tatile gideceğini ihbar etmesi üzerine belirtilen adrese polis gelmiş ve çocukların cesedi ile karşılaşmıştı.
Almanya'da korkunç cinayet! Cani anne 5 çocuğunu evinde katletti | Video
CANİ ANNE AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Alman basınında çıkan haberlerde, 27 yaşındaki Alman kadının çocuklarını öldürdükten sonra 11 yaşındaki oğlunu yanına alarak olay mahallini terk ettiği yazıldı. Öğlen saatlerinde ise Düsseldorf kentinde trenin altına atlayarak intihar girişiminde bulunan cani annenin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Polis, 11 yaşındaki çocuğun ise anneannesinin yanında olduğunu aktardı.
VAHŞETİN NEDENİ NE?
Sabah Gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel, yaşanan vahşetin detaylarını anlattı. Erel, " 27 yaşındaki annenin ilk eşinden 3 ikinci eşinden 3 kız olmak üzere 6 tana çocuğu bulunuyor. Genç kadın, dün 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklarını gözünü kırpmadan öldürdü. Polisten yapılan açıklamada çocukların vücudunda hiçbir darp izine rastlanmadığı belirtildi. Bu çocukların çok büyük olasılıkla zehirlendiği anlamına geliyor. Olay ise nasıl ortaya çıktı? Genç kadının 40-50 kilometre ileride yaşayan annesi polisi aradı ve 5 çocuğunu öldürdüğünü bildirdi. Annesi ayrıca kızının muhtemelen yanında bulunan 11 yaşındaki çocuğunu öldürebileceğini ve intihar edebileceğini söyledi. Aradan sadece 5-6 dakika geçtikten sonra Düsseldorf tren garında annenin kendisini bir tramvayın üstüne attığı bilgisi geldi. Ambulans kadını hastaneye yetiştirdi.
11 yaşındaki çocuğunu neden öldürmediği Almanya'da konuşulan konuların arasında yer alıyor. Çeşitli spekülasyonların olduğunu dile getiren Erel, 11 yaşındaki çocuğun o sırada okulda olduğunun iddia edildiğini belirtti. Erel, Kadının oğlunu öldürmek yerine trene bindirip annesinin yanına gönderdiğini aktardı. Polisten yapılan son açıklamalarda olayın nedeni hakkında bir açıklama olmadığını anneanne ve hayatta kalan oğlunun bir açıklama yapmadığını belirtti.
KOMŞULARI MUTLU OLDUĞUNU İFADE ETTİ
Komşularının 27 yaşındaki kadının mutlu bir yaşam sürdüğünü ifade ettiğini belirten Erel, neden hakkında hiçbir yorumda bulunulmadığını ifade etti. Şimdi otopsi sonuçlarına göre olayın aydınlatılacağını, eğer annenin önümüzdeki gönlerde ifadesi alınırsa olayın ortaya çıkacağını belirtti.Solingen’de anne dehşeti Son dakika: Almanya'da vahşet! Bir evden 5 çocuk cesedi çıktı