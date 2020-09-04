Almanya'da korkunç cinayet! Anne 5 çocuğunu gözünü kırpmadan öldürdü!

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen kentindeki çok katlı apartmanda bulunan bir dairede yaşları 1, 2, 3, 6 ve 8 olan 5 çocuğun cesedine ulaşılmıştı. Çocukların anneanneleri polisi arayarak, 27 yaşındaki kızının çocuklarını öldüreceğini ve daha sonra da tatile gideceğini ihbar etmesi üzerine belirtilen adrese polis gelmiş ve çocukların cesedi ile karşılaşmıştı.

Almanya'da korkunç cinayet! Cani anne 5 çocuğunu evinde katletti | Video

CANİ ANNE AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Alman basınında çıkan haberlerde, 27 yaşındaki Alman kadının çocuklarını öldürdükten sonra 11 yaşındaki oğlunu yanına alarak olay mahallini terk ettiği yazıldı. Öğlen saatlerinde ise Düsseldorf kentinde trenin altına atlayarak intihar girişiminde bulunan cani annenin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Polis, 11 yaşındaki çocuğun ise anneannesinin yanında olduğunu aktardı.