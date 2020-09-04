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ve Tayvan arasında büyük gerilim! Çin'in savaş uçağını düşürdüler...

Tayvan hava savunma sistemleri, sınır ihlali yapan ’e ait Su-35 savaş uçağını düşürdü.. Hindistan medyasının haberine göre, Vurulan Çin'e ait SU-35 savaş uçağının pilotunun yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi. Tayvan ve Çin'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 15:14 Son Güncelleme: 4.9.2020 15:17 ABONE OL
Çin ve Tayvan arasında büyük gerilim! Çin'in savaş uçağını düşürdüler...

Tayvan hava savunma sistemleri, sınır ihlali yapan 'e ait Su-35 savaş uçağını düşürdü. Hindistan medyası, uçağın düşürülme anı ve pilotun kurtulduğu anların görüntüsü olduğu ileri sürülen görüntüleri yayınladı.

Çin ve Tayvan arasında büyük gerilim! Çin'in savaş uçağını düşürdüler...

Hindistan medyasının haberine göre, Tayvan THAAD misil sisteminin sınır ihlali yaptığı iddia edilen 'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Çin ve Tayvan arasında büyük gerilim! Çin'in savaş uçağını düşürdüler...

Vurulan 'e ait SU-35 savaş uçağının pilotunun yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi. Tayvan ve Çin'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Çin ve Tayvan arasında büyük gerilim! Çin'in savaş uçağını düşürdüler...
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