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'da sıra dışı olay! Ölümünü hesabından canlı yayınlayacak

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ötanazi talebini reddettiği ölümcül hastalığı olan Alain Cocq (57) adlı kişi ölümünü  hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 17:01 Son Güncelleme: 4.9.2020 17:02 ABONE OL
Fransa'da sıra dışı olay! Ölümünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayacak

'da sıradışı olayı konuşuyor. Ölümcül hastalığı olan Alain Cocq adlı kişi ölümünü hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını açıkladı.Tedavi edilemez bir hastalığa sahip olan Cocq, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ölümcül başka bir kişinin ötanazi talebini reddetmesine tepki gösterdi. Aynı hastalıktan müzdarip olan Cocq, ölümünü sosyal medyada canlı yayınlayacağını duyurdu.

Fransa'da sıra dışı olay! Ölümünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayacak

CANLI YAYINDA FİŞİNİ ÇEKECEK

Cocq'un tüm tedavileri reddettiğini, yiyecek ve içecek de tüketmeyeceğini belirtildi. Atardamar duvarlarının birbirine yapıştığı nadir bir hastalığı olan Alain Cocq, bir haftadan az bir zamanının kaldığını ve ölümünü yarın sabah hesabı üzerinden canlı yayınlayacağını söyledi.

Fransa'da sıra dışı olay! Ölümünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayacak

MACRON'A METKUP GÖNDERDİ

Cocq'un, kendisine huzur içinde ölmesini sağlayacak bir madde verilmesini sorduğu bir mektubu Macron'a gönderdiği, ancak Macron'un " Bu kabul edilemez. Fransız yasaları altında buna izin verilmez" ifadeleriyle kendine cevap verdiğini açıkladı. Cocq'un, 'daki ölümcül hastalığı olan ve istekleri doğrultusunda ölmelerine izin verilemeyen hastaların durumuna dikkat çekmek için bu yola başvurduğunu ifade etti.

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Fransa'da sıra dışı olay! Ölümünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayacak
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