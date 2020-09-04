Fransa'da sıra dışı olay! Ölümünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayacak

MACRON'A METKUP GÖNDERDİ

Cocq'un, kendisine huzur içinde ölmesini sağlayacak bir madde verilmesini sorduğu bir mektubu Macron'a gönderdiği, ancak Macron'un " Bu kabul edilemez. Fransız yasaları altında buna izin verilmez" ifadeleriyle kendine cevap verdiğini açıkladı. Cocq'un, Fransa'daki ölümcül hastalığı olan ve istekleri doğrultusunda ölmelerine izin verilemeyen hastaların durumuna dikkat çekmek için bu yola başvurduğunu ifade etti.