Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'ın doğusunda şiddetli yağışlar 10 can aldı

'ın doğusunda şiddetli yağışlar 10 can aldı

'ın doğusunda şiddetli yağışların etkisiyle 10 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletini de etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerde ise 48 kişi yaşamını yitirmişti.

AA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 18:48 ABONE OL
Pakistan'ın doğusunda şiddetli yağışlar 10 can aldı

Ülke basınında yer alan habere göre, arama kurtarma ekibinden yetkililer, Pencap eyaletinin Çakval bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını belirtti.

Gagh ve Lakhval bölgelerinde yıkılan ev ve duvarların altında kalan 10 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletini de etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 48 kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan'da ağustosta şiddetli muson yağmurları 6 günde 63 can almıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pakistan'ın doğusunda şiddetli yağışlar 10 can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA