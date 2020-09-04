Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı

Şoygu'nun Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı

Rusya , ülkesinin yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik-V" aşısını yaptırdığı duyurdu. Bakanlık tarafından Şoygu'nun aşı olduğu anların görüntüleri paylaşılırken, uygulama tarihi ise belirtilmedi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 16:07 ABONE OL
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik-V" aşısını yaptırdığı duyurdu. Bakanlık tarafından Şoygu'nun aşı olduğu anların görüntüleri paylaşılırken, uygulama tarihi ise belirtilmedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerinin Savunma Bakanlarıyla bir araya geldi. Şoygu, görüşmede Rusya'nın geliştirdiği ve "Sputnik-V" olarak adlandırılan korona virüs aşısını kendisinin de yaptırdığını açıkladı. Moskova'daki Patriot Park'ta mevkidaşlarıyla bir araya gelen Şoygu'nun aşı açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Şoygu'nun aşı olduğu anların görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde Şoygu'nun gergin olduğu kameraya yansıdı. Aşı uygulamasından sonra Bakan Şoygu'nun teşekkür ederek sağlık kuruluşundan ayrıldığı görüldü. Şoygu'nun aşıyı ne zaman yaptırdığına yönelik bir bilgi verilmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA