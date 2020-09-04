Son dakika: ABD bu iddia ile çalkalanıyor! Trump kendini böyle savundu: Bunu hangi hayvan yapar?

Trump, 2018 yılında hayatını kaybeden Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain'in cenaze törenine ilişkin ise "O beceriksizin cenaze törenine destek vermeyeceğiz" dediği iddiasına, "Hiçbir zaman John McCain'in büyük bir fanı olmadım. Sonu gelmeyen saçma savaşlar ve gazilerimizin sorunlarıyla uğraşmadaki başarısızlığı da dahil birçok konuda McCain ile farklı düşünüyorduk. Ancak McCain'in cenazesinde Amerikan bayraklarımızın yarıya indirilmesi ve birinci sınıf cenaze töreni düzenlenmesi benim tarafımdan onaylandı, bunu hiçbir tereddüt ya da şikayet hissetmeden yaptım." diye konuştu.

McCain'in cenazesinin Arizona'dan Washington'a götürülmesi için başkanlık uçağını gönderdiğini belirten Trump, "Asla John'u beceriksiz olarak nitelemedim. İstediğiniz her şey ve herkes üzerine yemin ederimki asla yaşamını yitiren askerlerimizi kahramandan başka bir şey olarak nitelemedim." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu iddiaların "Yalancı basının, 2020 seçimlerine etki etmek için kıskanç ve mide bulandırıcı çabaları" olarak nitelendirdi.