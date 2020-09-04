SON DAKİKA! Almanya’yı sarsan olayda şok gelişme! Çocuklara önce uyuşturucu içirip sonra da…

Almanya Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinden gelen ve detaylarıyla duyanların kanını donduran son dakika haberiyle sarsıldı. Solingen kentindeki bir daireye girenler gördükleri yürek burkan ve bir o kadar da korkunç görüntü karşısında şoke oldu. Daire içerisinde yaşları 1'den 8'e kadar değişen 5 çocuğun cansız bedeni bulunuyordu. Akılalmaz olaya ilişkin hızla araştırma başlatan Alman emniyet güçleri buldukları gerçek karşısında 2. Kez şoke oldu. Küçük çocukların katili anneleriydi. Araştırmayı derinleştiren polislerin bulduğu, 27 yaşındaki gözü dönmüş annenin çocuklarını öldürmeden önce yaptıklarına ilişkin detaylar ise kan donduran türden.

SON DAKİKA! ALMANYA'YI SARSAN OLAYDA ŞOK GELİŞME! HER BİR DETAY KAN DONDURUYOR…

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentindeki bir dairede dün 5 çocuk cesedi bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.