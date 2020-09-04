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SON DAKİKA! ’yı sarsan olayda şok gelişme! Çocuklara önce uyuşturucu içirip sonra da…

’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinden gelen son dakika haberi duyanların kanını donduruyor. Solingen kentindeki bir dairede küçük yaşlarda 5 çocuğun cansız bedeni bulunması olayıyla ilgili Alman emniyet güçleri tarafında yapılan araştırmalar sonucu korkunç bir detaya ulaşıldı. Yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden 5 küçük çocuğun katili anneleriydi. Bu şok edici bilginin ardından çocukların annesi olan 27 yaşındaki kadının, çocukları öldürmeden önce yaptıklarına ilişkin detaylar, duyanları isyan ettirdi. İşte akılalmaz son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

AA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 23:16 Son Güncelleme: 4.9.2020 23:16 ABONE OL
SON DAKİKA! Almanya’yı sarsan olayda şok gelişme! Çocuklara önce uyuşturucu içirip sonra da…

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinden gelen ve detaylarıyla duyanların kanını donduran son dakika haberiyle sarsıldı. Solingen kentindeki bir daireye girenler gördükleri yürek burkan ve bir o kadar da korkunç görüntü karşısında şoke oldu. Daire içerisinde yaşları 1'den 8'e kadar değişen 5 çocuğun cansız bedeni bulunuyordu. Akılalmaz olaya ilişkin hızla araştırma başlatan Alman emniyet güçleri buldukları gerçek karşısında 2. Kez şoke oldu. Küçük çocukların katili anneleriydi. Araştırmayı derinleştiren polislerin bulduğu, 27 yaşındaki gözü dönmüş annenin çocuklarını öldürmeden önce yaptıklarına ilişkin detaylar ise kan donduran türden.

SON DAKİKA! ALMANYA'YI SARSAN OLAYDA ŞOK GELİŞME! HER BİR DETAY KAN DONDURUYOR…

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentindeki bir dairede dün 5 çocuk cesedi bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Almanya’yı sarsan olayda şok gelişme! Çocuklara önce uyuşturucu içirip sonra da…

Yapılan otopsi sonucu çocukların annesi 27 yaşındaki Christiane K.'nın, Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) ve Luca (8) isimli çocuklarına önce uyuşturucu bir madde uyguladığı, ardından ise boğduğu belirlendi. Cinayet masası başkanı Marcel Maierhofer açıklamasında, olay yerine geldiklerinde kahvaltı kaselerinin hala masanın üzerinde durduğunu ve evde çok acı bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

SON DAKİKA! Almanya’yı sarsan olayda şok gelişme! Çocuklara önce uyuşturucu içirip sonra da…

Wuppertal Savcılığından Heribert Kaune-Gebhardt ise çocukların beşinde de ilaç ve boğulma belirtileri olduğunu açıkladı. Trenin altına atlayarak intihar girişiminde bulunup ağır yaralanan ancak hayati tehlikesi bulunmayan anne için ise 5 ayrı cinayet talebiyle tutuklama kararı çıkarıldı. Cinayet masası başkanı Maierhofer, kadının cinayetleri dört çocuğunun babasından ayrıldığı için duygusal sorunlar yaşadığından dolayı işlemiş olabileceğinden yola çıkıldığını belirtti.

SON DAKİKA! Almanya’yı sarsan olayda şok gelişme! Çocuklara önce uyuşturucu içirip sonra da…

Christiane K.'nın çocuklarını öldürdükten sonra, 11 yaşındaki diğer en büyük çocuğu Marcel'i önce Düsseldorf'a götürdüğü, oradan da Mönchengladbach'daki büyükannesine gönderdiği öğrenildi. Yerel basında yer alan haberlere göre Christiane K. cinayetleri işledikten sonra annesine gönderdiği mesajda çocukları öldürdüğünü itiraf ederek, polisi yaşadıkları daireye göndermesini istedi.

SON DAKİKA! Almanya’yı sarsan olayda şok gelişme! Çocuklara önce uyuşturucu içirip sonra da…

Öldürülen 5 çocukla ilgili gençlik dairesinin (Jugendamt) daha önce aileye çeşitli konularda destekte bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

SON DAKİKA! Almanya’yı sarsan olayda şok gelişme! Çocuklara önce uyuşturucu içirip sonra da…

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SON DAKİKA! Almanya’yı sarsan olayda şok gelişme! Çocuklara önce uyuşturucu içirip sonra da…
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