Son dakika! Beyrut'taki patlamadan 1 ay sonra yaşam mucizesi!

KALP ATIŞLARI İNSANA AİT

Öte yandan Şilili bir gönüllü ise ekipmanlarının hayvanlardan değil insanlardan gelen solunum ve kalp atışlarını belirlediğini ve olay yerinde bir işaret tespit edildiğini söyledi. Gönüllü, enkaz altında bir ay hayatta kalan birisinin olması nadir olsa da duyulmamış bir şey olmadığını ifade etti.