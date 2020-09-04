Son dakika: Cesetleri dondurucuya saklamış! Korkunç cinayette tüyler ürperten ifadeler! Mahkemede itiraf etti

Dört hafta boyunca devam eden duruşmalarda, polislerin ifadeleri de dinlendi. Nisan 2019'da polis, şikayet üzerine şüphelinin evine yaptığı baskında Younis'i bulamadı ancak evde kilitli bir dondurucunun varlığını fark etti. Dondurucunun kapağını kırarak açan polis, ilk olarak bir cesetle karşılaştı. Daha sonradan ikinci cesedin dondurucunun alt kısmına gizlendiği tespit edildi.