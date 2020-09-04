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Son dakika: 'da son 24 saatte 8 bin 975 vakası tespit edildi

'da yeni tip (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 975 vaka görüldü.

AA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 22:07 Son Güncelleme: 4.9.2020 22:12 ABONE OL
Son dakika: Fransa'da son 24 saatte 8 bin 975 koronavirüs vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede günlük vaka sayısındaki artışın sürdüğü belirtildi.  

Açıklamada, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının, son 24 saatte 8 bin 975 artışla 309 bin 156'ya yükseldiği belirtildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle 473'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 643 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ve iyileşenlerin sayısının 87 bin 447 olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, salgın nedeniyle yaşlı bakımevlerindeki ölü sayısının güncellendiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Kovid-19 aşısı açıklaması

Açıklamada, bu nedenle dün 30 bin 706 olarak açıklanan toplam can kaybının bugün 30 bin 686 ile revize edildiği aktarılırken, bu değişikliğin bakımevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının hatalı hesaplanmasından kaynakladığı belirtildi.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Kovid-19 testlerinde pozitif çıkma oranı yüzde 4,5'e yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise yaptığı açıklamada, ülkede 20 okulun ve başka okullardaki yüzlerce sınıfın Kovid-19 vakalarına rastlanmasının ardından kapatıldığını belirtti.

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Son dakika: Fransa'da son 24 saatte 8 bin 975 koronavirüs vakası tespit edildi
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