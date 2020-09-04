Son dakika: Fransa'da son 24 saatte 8 bin 975 koronavirüs vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede günlük vaka sayısındaki artışın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının, son 24 saatte 8 bin 975 artışla 309 bin 156'ya yükseldiği belirtildi. Böylece salgının başlangıcından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle 473'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 643 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ve iyileşenlerin sayısının 87 bin 447 olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, salgın nedeniyle yaşlı bakımevlerindeki ölü sayısının güncellendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu nedenle dün 30 bin 706 olarak açıklanan toplam can kaybının bugün 30 bin 686 ile revize edildiği aktarılırken, bu değişikliğin bakımevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının hatalı hesaplanmasından kaynakladığı belirtildi.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Kovid-19 testlerinde pozitif çıkma oranı yüzde 4,5'e yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise yaptığı açıklamada, ülkede 20 okulun ve başka okullardaki yüzlerce sınıfın Kovid-19 vakalarına rastlanmasının ardından kapatıldığını belirtti.