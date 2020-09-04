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Son dakika haberi: 'den 'a çağrı! Duruma açıklık getirmeli...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlelerinin ardından ne yapacağını şaşıran geçtiğimiz günlerde Meis adasına bir turist feribotunda asker göndermişti. Bu gelişmenin ardından Doğu Akdeniz'de yaşananları takip etmek üzere bölgede bulunan Türk gazeteciler Yunan basını tarafından tehdit edilmişti. 'den gelen son dakika açıklama ile Yunanistan'ın, Meis Adası'na haber çalışmaları için giden Türk gazetecilerin kimlik bilgilerinin yayınlanarak hedef gösterilmesinin açıklanması istendi.

AA
Giriş Tarihi: 4.9.2020 15:00 Son Güncelleme: 4.9.2020 15:01 ABONE OL
Son dakika haberi: AB'den Yunanistan'a çağrı! Duruma açıklık getirmeli...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın, Meis Adası'na haber çalışmaları için giden Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerinin yayınlanarak hedef gösterilmesinin açıklığa kavuşturmasını istedi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, AA Atina ekibinin Türkiye düşmanı ırkçı bir Yunan internet sitesi tarafından ajanlıkla suçlanıp kimlik bilgilerinin yayınlanması hakkındaki soru üzerine, "AB Komisyonu, ilkesel olarak basın özgürlüğünü ve gazetecilerin görevlerini güvenli bir çerçevede etkili biçimde yapmalarını destekliyor." dedi.

YUNANİSTAN'IN SORUMLULUĞUNDA

Söz konusu durumun Yunanistan'ın sorumluluğunda olduğuna dikkati çeken Mamer, "Ulusal makamların buradaki olayların nasıl geliştiğini anlama ve inceleme yetkileri bulunuyor." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand da "Bu olayla ilgili haberleri gördük. Burada basın özgürlüğü ve kişisel verilerin güvenliği gibi çeşitli haklara ilişkin sorular bulunuyor." diye konuştu.

AB'nin basın özgürlüğü, çoğulculuk ve gazetecilerin korunmasıyla ilgili net bir pozisyonu ve taahhütleri olduğunu anımsatan Wigand, Yunanistan'ın bu durumu incelemesi ve açıklık getirmesi gerektiğini kaydetti.

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Son dakika haberi: AB'den Yunanistan'a çağrı! Duruma açıklık getirmeli...
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