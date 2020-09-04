Son dakika haberi: Macron'un Türkiye hazımsızlığı sürüyor! Macron neden Türkiye'yi takıntı haline getirdi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'ye yönelik olarak diyalog yerine tırmandırma ve güç gösterisine dayalı 'kırmızı çizgi' politikasını sürdürmesi, ilişkileri onarılması güç yaraların oluşabileceği bir alana doğru itiyor. Suriye'de Türkiye'nin hamlelerinin de etkisiyle Fransa'nın ağırlığının neredeyse sıfırlanması, Libya'da izlediği politikanın kendi ülkesinde bile eleştirilmesi, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) hamiliğine soyunması Türkiye konusunun Macron açısından takıntı haline geldiğine ve Fransa'nın rövanş güdüsüyle hareket ettiğine işaret ediyor. Fransa'da başta koronavirüs olmak üzere acil sorunlar varken Macron'un enerjisinin büyük kısmını Türkiye karşıtlığına dayalı dış politikaya harcamasının birden çok nedeni var.