Son dakika haberi: Yunanistan çıldırdı! Yunanistan Başbakanı'ndan küstah Türkiye açıklaması

NATO'dan bir son dakika açıklaması geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO açıklaması yapıldı. Açıklamada "Önkoşulsuz diyaloğa hazır olduğumuzu hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA

Türkiye'nin hamleleri sonrası çılgına dönen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah Türkiye açıklaması geldi. Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

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