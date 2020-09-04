Son dakika! İngiliz uzmanlardan koronavirüs belirtisiyle ilgili kritik açıklama

BU BELİRTİLERLE VİRÜS DAHA ERKEN TESPİT EDİLİR

Waterfield, mevcut üç semptomu takip ederek, vakaların yüzde 76'sını erken tespit edilebileceğini buna mide rahatsızlıkları belirtisi eklenirse bu oranın yüzde 97'ye yükseleceğini ifade etti. Araştırmacılar bu belirtilere bakarak asemptomatik (belirti göstermeyen) çocuklarda bile koronavirüsü erken teşhis edileceğini vurguladı.Mayıs ayında güncellenen NHS çocuklarda koronavirüs için belirti listesinde, 3 ana semptom olan yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile koku ya da tat duyusunda kayıp veya değişiklik yer alıyordu.