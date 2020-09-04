Son dakika! Ölüm sayıları endişe verici... Veriler paylaşıldı!

Son dakika coronavirüs haberleri... Coronavirüs rakamları günden güne artmaya devam ediyor. Birinci dalganın sona erdiği ve ikinci dalganın başladığı bu dönemde açıklanan resmi veriler coronavirüs tehlikesinin hala geçmediğini ortaya koyuyor. Tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte vaka ve ölüm sayıları da artmaya başladı. Ülkeler tekrar eski tedbirlere dönme sinyali veriyor. İşte açıklanan son veriler....
HİNDİSTAN 24 SAATTE 1096 ÖLÜM VE 83 BİN 341 YENİ VAKA...
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1096 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 68 bin 472'ye yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 83 bin 341 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 936 bin 747'ye çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 37 bin 151 kişi iyileşti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
BREZİLYA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 124 BİN 614'E YÜKSELDİ
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 834 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 124 bin 614'e, vaka sayısı da 43 bin 773 artarak 4 milyon 41 bin 638'e yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 837 bin 978 vaka ve 30 bin 905 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
LATİN AMERİKA'DA SALGININ MERKEZ ÜSSÜ BREZİLYA
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 247 bin 610 olarak kayda geçti. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
MEKSİKA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 66 BİN 329'A YÜKSELDİ
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 513 artarak 66 bin 329'a ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 937 artışla 616 bin 894'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 430 bin 287 kişi iyileşti.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
TÜRKİYE'DE AÇIKLANAN SON VERİLER PAYLAŞILDI
Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 49 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 274 bin 943, can kaybı 6 bin 511 oldu.
Ağır hasta sayısı 1041, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara yüzde 4,7, İstanbul yüzde 4,61, Konya yüzde 8,78, Kayseri yüzde 6,49, Diyarbakır yüzde 8,37. Güç tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.