Son dakika! Ölüm sayıları endişe verici... Veriler paylaşıldı!

HİNDİSTAN 24 SAATTE 1096 ÖLÜM VE 83 BİN 341 YENİ VAKA...

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1096 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 68 bin 472'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 83 bin 341 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 936 bin 747'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 37 bin 151 kişi iyileşti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.