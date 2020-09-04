Trump: Sırbistan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenledi. Trump bu toplantıda skandal bir kararı daha kamuoyuyla paylaştı.

BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜSE TAŞIYOR

Basın toplantısı Trump, Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğu ile ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşmayla iki ülke arasında ekonomik kalkınmasının hedeflendiği belirtildi. Anlaşma, tarihte Sırbistan ve Kosova arasında yapılan ilk anlaşma değerini taşıyor.

KOSOVA'YI 98 ÜLKE BAĞIMSIZ DEVLET OLARAK TANIYOR

Daha önce Sırbistan ile Kosova arasında anlaşmalar yapılmaya çalışılmıştı ancak sürekli karşılıklı pürüzlerin çıkması nedeniyle anlaşmalar sağlanamamıştı. Bugün ilk defa iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Kosova 17 Şubat 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Kosova'yı İsrail'in de aralarına bugün katıldığı 98 ülke bağımsız devlet olarak tanıyor.

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