Son dakika: Yeni Zelanda’da 3 ay aradan sonra koronavirüsten ilk ölüm

Yeni Zelanda'da yaklaşık 3 ay aradan sonra ilk kez koronavirüse bağlı olarak bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yerel medyada yer alan haberde, koronavirüsten hayatını kaybeden kişinin ülkenin Auckland şehrinde ikamet ettiği, 4 çocuk sahibi 50 yaşında olduğu belirtildi. Kaldırıldığı Middlemore Hastanesi'nde hayatını bugün kaybeden kişinin, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi olduğu ifade edildi.

ŞUANA KADAR 23 ÖLÜM

Ayrıca ülkede bundan önce en son koronavirüs kaynaklı ölümün 28 Mayıs tarihinde gerçekleştiği belirtildi. Ülkede şu ana kadar toplamda 23 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği ifade edildi.