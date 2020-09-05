ABD’de ani sıcaklık düşüşü alarmı verildi

ABD'nin Colorado eyaletinde, sıcaklıkların Salı günü aniden 30 derece civarında düşeceği açıklandı. Metroloji yetkilileri sıcak bir haftasonunun ardından, sıcaklığın 37 dereceden 3 dereceye kadar düşeceği konusunda uyardı.
30 DERECE DÜŞECEK
Kuzey yarım küre ülkeleri sonbahara başlarken, ABD'nin Colorado eyaletinde kısa bir sürede sıcaklıkların yaklaşık 30 derece düşeceği açıklandı. Eyaletin başkenti ve kalabalık nüfuslu şehri Denver, haftasonunu bunaltıcı sıcaklarla geçirdikten sonra Salı günü 30 derece sıcaklık düşüşü yaşayacak.Son dakika hava durumu uyarısı! O illerde kuvvetli sağanak yağış görülecek: 5 Eylül 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri!