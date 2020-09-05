Çeteler polise karşı birleşti FBI alarma geçti

ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde sokaklarda tansiyon düşmüyor. Ülkede radikal sol ile aşırı sağ arasındaki olaylarda neredeyse her gün birileri hayatını kaybetti. Son olarak polis, Portland'da Başkan Donald Trump destekçisi bir aktivistin öldürülmesine ilişkin hakkında soruşturma yürütülen zanlıyı öldürdü. Polisin, radikal sol Antifa üyesi olan Michael Reinoehl'ı gözaltına almaya çalışırken öldürdüğü açıklandı. 48 yaşındaki Reinoehl, sağcı bir gruba üye olduğu belirlenen 39 yaşındaki Aaron Danielson'un öldürülmesinde meşru müdafaa hakkını kullandığını savunmuştu.





35 SOKAK ÇETESİ

Diğer taraftan ABC kanalının özel haberinde Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) alarmda olduğu belirtildi. Habere göre FBI, Chicago polisini sokak çetelerinin kurduğu işbirliği konusunda uyardı. Haberde 35'ten fazla sokak çetesi, zanlıya silah doğrulttuğunu gördükleri her polis memurunu buldukları yerde öldürmek üzere pakt kurdu. Haberde FBI uyarısında "Bu çete fraksiyonlarının üyeleri resmi görevlerini ifa eden polis memurlarını etkin şekilde arıyor ve filme çekiyor. Bunun amacı, polis memurunu herhangi bir kişiye silahını doğrulturken ve müteakip olay yerinde vurmayı filme kaydederek ulusal medyanın dikkatini çekmek" denildiği aktarıldı. Chicago'da sadece geçen haftasonu 2'si polis 55 kişi silahla vuruldu, bunlardan 10'u öldü. Önceki haftasonu vurulan sayısı 66, ölen sayısı 5'ti.