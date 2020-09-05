Dünyadan Kovid gelişmeleri yaygın aşılamaya bir yıl var

Dünya geneli:
Vakalar 26 milyon 515
bini aştı. 874 bin 106 kişi
öldü. Virüs saptanan 18
milyon 702 bini aşkın kişi
sağlığına kavuştu. Dünyada
tedavisi süren 6 milyon 936
bin 546 aktif vaka bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü:
Sözcü Margaret Harris gelecek
yılın ortasına kadar Kovid-19'a
karşı yaygın aşılama beklemediğini
açıkladı.
Rusya:
En prestijli bilim dergisi
The Lancet, Rus aşısının antikor
üretimini sağladığını açıkladı.
Aşıya ilişkin eleştiriler ve şüphecilikle
karşılaşan Moskova ise Lancet'in
yayınını memnuniyetle karşıladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,
ülkesinde geliştirdiği Sputnik V aşısının
kendisine de yapıldığını söyledi.
Avrupa:
İspanya'da son iki haftadır
günlük vaka sayısı 8 ile 9 bin arasında
değişiyor. Ülkede salgın nedeniyle
çocuklarını okula
göndermeyen
velilere
dava açılacak. Fransa'da günlük vaka sayısı
son bir haftadır 5 binin üzerinde seyrediyor.
Ülkede okullar bu hafta açılırken
Fransa'da Kovid-19 salgını gölgesinde bu
hafta yeniden ders başı yapılırken 22 okul
virüs nedeniyle yeniden kapatıldı. İngiltere,
Almanya ve İtalya'da son haftalarda günlük
yeni vaka sayısı ortalama bin civarında.
ABD:
Trump, "Kovid-19 aşısı belki
ekim sonundan önce dağıtılır" dedi. Dr.
Anthony Fauci, sonbahar grip sezonu yaklaşırken
kovid vakalarının hala yüksek
olduğunu kaydetti. Ülkede son 24 saat içinde
ölenlerin sayısı bin 100 artarak 191 bin
114'e yükseldi.
Yeni Zelanda:
Mayıs ayından bu yana
ilk kez koronavirüsten dolayı bir kişi yaşamını
yitirdi.
Hindistan:
Toplam vakalar 4 milyona
dayandı. Son 24 saat içinde bin 96 kişi
daha öldü.
Brezilya:
Toplam vakalar 4 milyonu
geçti, ancak günlük vaka artışı son 3.5 ayın
en düşük seviyesinde. 834 kişi daha yaşamını
yitirdi.
İtalya:
Kovid'e yakalanan eski başbakan
Silvio Berlusconi, hastaneye kaldırıldı.
Çin:
25 yeni vaka var.
Güney Kore:
198 yeni Kovid-19 vakası
tespit edildi.
Meksika:
513 kişi öldü.
Avustralya:
59
kişi hayatını
kaybetti.