Dünyadan Kovid gelişmeleri yaygın aşılamaya bir yıl var

Vakalar 26 milyon 515bini aştı. 874 bin 106 kişiöldü. Virüs saptanan 18milyon 702 bini aşkın kişisağlığına kavuştu. Dünyadatedavisi süren 6 milyon 936bin 546 aktif vaka bulunuyor.Sözcü Margaret Harris gelecekyılın ortasına kadar Kovid-19'akarşı yaygın aşılama beklemediğiniaçıkladı.En prestijli bilim dergisiThe Lancet, Rus aşısının antikorüretimini sağladığını açıkladı.Aşıya ilişkin eleştiriler ve şüpheciliklekarşılaşan Moskova ise Lancet'inyayınını memnuniyetle karşıladı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,ülkesinde geliştirdiği Sputnik V aşısınınkendisine de yapıldığını söyledi.İspanya'da son iki haftadırgünlük vaka sayısı 8 ile 9 bin arasındadeğişiyor. Ülkede salgın nedeniyleçocuklarını okulagöndermeyenvelileredava açılacak. Fransa'da günlük vaka sayısıson bir haftadır 5 binin üzerinde seyrediyor.Ülkede okullar bu hafta açılırkenFransa'da Kovid-19 salgını gölgesinde buhafta yeniden ders başı yapılırken 22 okulvirüs nedeniyle yeniden kapatıldı. İngiltere,Almanya ve İtalya'da son haftalarda günlükyeni vaka sayısı ortalama bin civarında.Trump, "Kovid-19 aşısı belkiekim sonundan önce dağıtılır" dedi. Dr.Anthony Fauci, sonbahar grip sezonu yaklaşırkenkovid vakalarının hala yüksekolduğunu kaydetti. Ülkede son 24 saat içindeölenlerin sayısı bin 100 artarak 191 bin114'e yükseldi.Mayıs ayından bu yanailk kez koronavirüsten dolayı bir kişi yaşamınıyitirdi.Toplam vakalar 4 milyonadayandı. Son 24 saat içinde bin 96 kişidaha öldü.Toplam vakalar 4 milyonugeçti, ancak günlük vaka artışı son 3.5 ayınen düşük seviyesinde. 834 kişi daha yaşamınıyitirdi.Kovid'e yakalanan eski başbakanSilvio Berlusconi, hastaneye kaldırıldı.25 yeni vaka var.198 yeni Kovid-19 vakasıtespit edildi.513 kişi öldü.59kişi hayatınıkaybetti.