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Dünyadan Kovid gelişmeleri yaygın aşılamaya bir yıl var

Giriş Tarihi: 5.9.2020 ABONE OL
Dünyadan Kovid gelişmeleri yaygın aşılamaya bir yıl var
Dünya geneli: Vakalar 26 milyon 515 bini aştı. 874 bin 106 kişi öldü. Virüs saptanan 18 milyon 702 bini aşkın kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 936 bin 546 aktif vaka bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü: Sözcü Margaret Harris gelecek yılın ortasına kadar Kovid-19'a karşı yaygın aşılama beklemediğini açıkladı.
Rusya: En prestijli bilim dergisi The Lancet, Rus aşısının antikor üretimini sağladığını açıkladı. Aşıya ilişkin eleştiriler ve şüphecilikle karşılaşan Moskova ise Lancet'in yayınını memnuniyetle karşıladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinde geliştirdiği Sputnik V aşısının kendisine de yapıldığını söyledi.
Avrupa: İspanya'da son iki haftadır günlük vaka sayısı 8 ile 9 bin arasında değişiyor. Ülkede salgın nedeniyle çocuklarını okula göndermeyen velilere dava açılacak. Fransa'da günlük vaka sayısı son bir haftadır 5 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede okullar bu hafta açılırken Fransa'da Kovid-19 salgını gölgesinde bu hafta yeniden ders başı yapılırken 22 okul virüs nedeniyle yeniden kapatıldı. İngiltere, Almanya ve İtalya'da son haftalarda günlük yeni vaka sayısı ortalama bin civarında.
ABD: Trump, "Kovid-19 aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır" dedi. Dr. Anthony Fauci, sonbahar grip sezonu yaklaşırken kovid vakalarının hala yüksek olduğunu kaydetti. Ülkede son 24 saat içinde ölenlerin sayısı bin 100 artarak 191 bin 114'e yükseldi.
Yeni Zelanda: Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüsten dolayı bir kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan: Toplam vakalar 4 milyona dayandı. Son 24 saat içinde bin 96 kişi daha öldü.
Brezilya: Toplam vakalar 4 milyonu geçti, ancak günlük vaka artışı son 3.5 ayın en düşük seviyesinde. 834 kişi daha yaşamını yitirdi.
İtalya: Kovid'e yakalanan eski başbakan Silvio Berlusconi, hastaneye kaldırıldı.
Çin: 25 yeni vaka var.
Güney Kore: 198 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Meksika: 513 kişi öldü.
Avustralya: 59 kişi hayatını kaybetti.

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Dünyadan Kovid gelişmeleri yaygın aşılamaya bir yıl var
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