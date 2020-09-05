Endonezya'dan ilginç son dakika haberi: Böyle ceza görülmedi! Maske takmayanlar tabuta...

Son dakika haberler… Kovid-19 salgınında bulaş oranının giderek yükseldiği Endonezya, başkentinde ilginç bir ceza yöntemi uyguluyor. Salgına tedbiren takılması zorunlu kılınan maskeleri takmayarak kural ihlali yapan vatandaşlardan yetkili isimler tarafından alınan kararla tabuta yatırılması isteniyor. Endonesya'nın başkentinde yapılan bu uygulama tüm dünyada ilgi görürken özellikle sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başkentte daha önce yüzde 3,5 olan Kovid-19 bulaşma oranının son dönemde yüzde 10'un üzerine çıktığını ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtmişti. Öte yandan ülkeden gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Ülkede maske kuralına uymayan kişilerin tabuta yatırıldığı anlar büyük ilgi gördü…
Corona virüs salgınında maskenin öneminin anlaşılması için Cakarta ilginç bir uygulama deniyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Kalisari'de maskesiz yakalananlar tabuta konularak sergileniyor.
Bulundukları yerden çıkmaları için de 100'e kadar saymaları gerekiyor.
Doğu Cakarta Kamu Düzeni Dairesi başkanı Budhy Novian ''Covid-19 ile gerçek bir tabutun içine yatırılma riski var'' diyerek uygulamanın önemine değindi.
Ayrıca maske öneminin anlaşılması için bu uygulamanın birkaç gün daha devam edeceği belirtildi.
Kaynak: NTV