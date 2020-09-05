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'dan ilginç son dakika haberi: Böyle ceza görülmedi! Maske takmayanlar tabuta...

'nın başkenti Cakarta'dan gelen son dakika haberi görenleri şaşkına çevirdi. Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına tedbiren takılması gereken maskeler birçok ülkede zorunlu hale getirilmiş durumda iken Cakarta'da yetkililer maske takmayan kişiler için ilginç bir ceza yöntemi uyguladı. Kuralı ihlal eden kişilerden tabutun içine uzanmasını ve yaptıkları hatayı düşünmesini istiyor. İşte Endonezya'dan gelen son dakika haberi ve ilginç ceza!

Giriş Tarihi: 5.9.2020 11:56 ABONE OL
Endonezya'dan ilginç son dakika haberi: Böyle ceza görülmedi! Maske takmayanlar tabuta...

Son dakika haberler… Kovid-19 salgınında bulaş oranının giderek yükseldiği , başkentinde ilginç bir ceza yöntemi uyguluyor. Salgına tedbiren takılması zorunlu kılınan maskeleri takmayarak kural ihlali yapan vatandaşlardan yetkili isimler tarafından alınan kararla tabuta yatırılması isteniyor. Endonesya'nın başkentinde yapılan bu uygulama tüm dünyada ilgi görürken özellikle sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

O ÜLKEDE SALGIN TEDBİRLERİNE UYMAYANLARA İLGİNÇ CEZA!

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başkentte daha önce yüzde 3,5 olan Kovid-19 bulaşma oranının son dönemde yüzde 10'un üzerine çıktığını ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtmişti. Öte yandan ülkeden gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Ülkede maske kuralına uymayan kişilerin tabuta yatırıldığı anlar büyük ilgi gördü…

Endonezya'dan ilginç son dakika haberi: Böyle ceza görülmedi! Maske takmayanlar tabuta...

Corona virüs salgınında maskenin öneminin anlaşılması için Cakarta ilginç bir uygulama deniyor.

Endonezya'dan ilginç son dakika haberi: Böyle ceza görülmedi! Maske takmayanlar tabuta...

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kalisari'de maskesiz yakalananlar tabuta konularak sergileniyor.

Endonezya'dan ilginç son dakika haberi: Böyle ceza görülmedi! Maske takmayanlar tabuta...

Bulundukları yerden çıkmaları için de 100'e kadar saymaları gerekiyor.

Doğu Cakarta Kamu Düzeni Dairesi başkanı Budhy Novian ''Covid-19 ile gerçek bir tabutun içine yatırılma riski var'' diyerek uygulamanın önemine değindi.

Endonezya'dan ilginç son dakika haberi: Böyle ceza görülmedi! Maske takmayanlar tabuta...

Ayrıca maske öneminin anlaşılması için bu uygulamanın birkaç gün daha devam edeceği belirtildi.

Kaynak: NTV

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Endonezya'dan ilginç son dakika haberi: Böyle ceza görülmedi! Maske takmayanlar tabuta...
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