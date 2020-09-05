Endonezya'dan ilginç son dakika haberi: Böyle ceza görülmedi! Maske takmayanlar tabuta...

Son dakika haberler… Kovid-19 salgınında bulaş oranının giderek yükseldiği Endonezya, başkentinde ilginç bir ceza yöntemi uyguluyor. Salgına tedbiren takılması zorunlu kılınan maskeleri takmayarak kural ihlali yapan vatandaşlardan yetkili isimler tarafından alınan kararla tabuta yatırılması isteniyor. Endonesya'nın başkentinde yapılan bu uygulama tüm dünyada ilgi görürken özellikle sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

O ÜLKEDE SALGIN TEDBİRLERİNE UYMAYANLARA İLGİNÇ CEZA!

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da başkentte daha önce yüzde 3,5 olan Kovid-19 bulaşma oranının son dönemde yüzde 10'un üzerine çıktığını ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtmişti. Öte yandan ülkeden gelen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Ülkede maske kuralına uymayan kişilerin tabuta yatırıldığı anlar büyük ilgi gördü…