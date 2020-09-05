Ermenistan Başbakanı’nın eşi silahlandı kadınları saldırıya hazırlıyor

İtalyanca yayın yapan Eurasianews sitesi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın "Ermeni kadınları Azeri sivillere saldırmaya hazırladığını" öne sürdü. Haberde, basında son aylarda eşiyle birlikte adının bazı entrikalarda geçtiği belirtilen Hakobyan'ın 2018'de kendisini bölgede "barışın destekçisi" olarak gösterdiği, hatta Azerbaycanlı kadınları bir barış kampanyasına katılmaya davet ettiği kaydedildi. Ancak bunun üzerinden 1,5 yıl geçtiğinde Hakobya'nın Ermeni "barışsever kadınlarla" birlikte Dağlık Karabağ'da askeri tatbikatlarda boy göstermeye başladığı ifade edildi. Armenpress'teki haberde de Hakobyan'ın iki ülke arasında yaşanan büyük çaplı gerilimden sadece haftalar sonra başlayan tatbikatlara 15 kadınla birlikte katıldığı aktarıldı.