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Fransız Polisinin ırkçılığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 5.9.2020 ABONE OL
Fransız Polisinin ırkçılığı ortaya çıktı
Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ders vermeye çalışmaktan vazgeçmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesindeki polis kuvvetlerinin ırkçılığı ise bir kez daha gün yüzüne çıktı. Fransa'da 6 ay kimliğini gizleyerek polis memuru olarak çalışan bir gazeteci, teşkilat içinde ırkçılık ve şiddet kültürü olduğunu ve 'cezasızlığın' büyük bir sorun olduğunu söyledi. Valentin Gendrot isimli gazeteci gördüklerini Guardian gazetesine anlattı. Şiddetin neredeyse sıradan sayılacak kadar sık kullanıldığını ileri süren Gendrot, "Devleti temsil eden polis memurlarının siyahi, Arap ya da göçmenlere 'p.çler' diye hitap ettiğini duymak beni gerçekten şoke etti, ama bunu herkes yapıyordu" dedi.
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Fransız Polisinin ırkçılığı ortaya çıktı
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