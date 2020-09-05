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yeniden kabusu yaşıyor! Bir günde 10 bin vaka artışı...

'da salgını hızla yayılmaya devam ediyor. İspanya’da son 24 saatte 10 bin 476 kişide daha (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 498 bin 989’a ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 08:45 Son Güncelleme: 5.9.2020 08:47 ABONE OL
İspanya yeniden kabusu yaşıyor! Bir günde 10 bin vaka artışı...

İspanya'da son 24 saatte 10 bin 476 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 498 bin 989'a ulaştı.

24 SAATTE 10 BİN VAKA

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 476 kişide daha virüs tespit edildiği, 184 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 498 bin 989'a, toplam can kaybı ise 29 bin 418'e ulaştı.

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İspanya yeniden kabusu yaşıyor! Bir günde 10 bin vaka artışı...
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