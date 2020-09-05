Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1089 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 69 bin 561'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 432 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 23 bin 179'a çıktı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 107 bin 223 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

BREZİLYA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 125 BİN 502'YE ÇIKTI

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 888 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 125 bin 502'ye, vaka sayısı da 50 bin 163 artarak 4 milyon 91 bin 801'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 845 bin 16 vaka ve 31 bin 91 virüs kaynaklı ölümle Brezilya'nın salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 278 bin 243 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 66 BİN 851'E YÜKSELDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 522 artarak 66 bin 851'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 196 artışla 623 bin 90'a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 434 bin 667 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.