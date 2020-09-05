Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya'daki Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçti

'daki yeniden harekete geçti

’da geçtiğimiz Haziran ayında hareketlilik yaşanan tekrar harekete geçerek kül püskürttü. İki ay önce hareketlilik gözlenen deniz seviyesinden 4 kilometre yükseklikteki Ebeko Yanardağı'nda ilkbahar mevsiminde patlama meydana gelmişti. Yaşanan patlama ile yeryüzüne çıkan lavlar, 5 kilometre mesafeye kadar yayılmıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 20:32 Son Güncelleme: 5.9.2020 20:32 ABONE OL
Rusya'daki Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçti
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Sahalin bölgesinde bulunan Ebeko Yanardağı'nda yeniden hareketlilik başladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın kül püskürtmeye başladığı ifade edilerek, kül bulutlarının 3,5 kilometreye kadar yükseldiği aktarıldı. Bakanlık, şu ana kadar yanardağın yakınında bulunan Severo ve Kurilsk şehirlerinde tehlike oluşturacak bir durumun yaşanmadığını duyurdu. Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede sülfat kokusunun da bulunmadığını ifade ederek, bölge nüfusunun olağanüstü bir durumda bilgilendirileceğini açıkladı.
Haziran ayında da hareketlilik gözlenen deniz seviyesinden 4 kilometre yükseklikteki Ebeko Yanardağı'nda ilkbahar mevsiminde patlama meydana gelmişti. Yaşanan patlama ile yeryüzüne çıkan lavlar, 5 kilometre mesafeye kadar yayılmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'daki Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA