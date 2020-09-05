Son dakika haberi: Almanya'yı sarsan cinayet | 5 çocuğunu katletti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Almanya'da geçtiğimiz günlerde bir evde 5 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre; 27 yaşındaki annenin 5 çocuğunu katlettikten sonra intihar girişiminde bulundu. Almanya'yı sarsan korkunç cinayet ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberin detayları...
Tarihler 29 Mayıs 1993'ü gösterdiğinde Almanya'nın Solingen kentinden, bir evin kundaklandığı ve beş Türk'ün yaşamını yitirdiği haberi geldi. 27 yıldır bu acı ile anılan kent, önceki gün yine beş ölüm haberi ile sarsıldı. 27 yaşındaki Polonya kökenli Christiane K.'nın 1, 2 ve 3 yaşlarındaki kızları ile 6 ve 8 yaşlarındaki oğulları yataklarında ölü bulundu.
NEFESSİZ KALARAK ÖLMÜŞLER
Çocukların nefessiz kalarak öldükleri açıklanırken, annenin çocukları kahvaltıdan sonra zehirlediği üzerinde duruluyor. annenin, anneannesine gönderdiği oğlu marcel'in okulda olduğu için kurtulmuş olabileceği aktarıldı. ağır yaralanan anne, henüz sorgulanamadığı için olaydaki sır perdesi aralanamadı.
15 YAŞINDA HAMİLE KALMIŞ
Anne christiane k.'nın 16. yaşında marcel adını verdiği ilk çocuğunu dünyaya getirdiği, üç yıl sonra luca (8), ardından timo (6), sophie (3), leonie (2) ve melina'nın (1) dünyaya geldiği aktarıldı. çocukların 3 ayrı babadan olduğu belirtildi.
ANNEYİ PEK TANIYAN YOK
Cinayetin işlendiği apartman ve çevresinde oturan türkler, çocukların kendi çocukları ile zaman zaman oynadığını ancak anneyi pek görmediklerini ifade etti. çocuklarla parkta daha çok babayı gördüklerini söyleyen komşular, "cinayet günü christiane k.'nın dairesinden çok yüksek müzik sesi duyduk" dedi.
DERİNDEN ETKİLENDİM
Solingen belediye başkanı tim kurzbach,"bugün solingen'de çok üzüldüğümüz bir gün, çünkü kalplerimizi derinden etkileyen bir eylem gerçekleşti. şehrimizde beş çocuğun öldüğü haberiyle şoke oldum. bu beş canın yasını tutuyorum. çocuklara ve aileye yakın olan herkese başsağlığı diliyorum" dedi. başkan çocukların öldüğü apartmanın önüne de mum bıraktı.
KAPIDAKİ GÖRÜNTÜ YÜREK BURKUYOR
Polis, çocukların öldüğü evde incelemesini tamamladı ve cesetleri çıkardıktan sonra daire kapısını mühürledi. kapının önünde duran ve ölen çocuklara ait olan ayakkabılar ve bisiklet yürek burktu. komşular, ölen çocukları anmak için apartman kapısının önüne çiçek, oyuncak bıraktı ve mum yaktı.
SINIF ARKADAŞLARINA MESAJ GÖNDERDİ
Anne cinayetinden sağ kurtulan 11 yaşındaki marcel, dün sınıf arkadaşlarına, "kardeşlerim öldüğü için artık gelemeyeceğim" mesajı yazdı. öte yandan nisan ayında, christiane k.'nın kocasının intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.
Solingen polisi cinayeti aydınlatmak için, 40 kişilik bir inceleme ekibi kurdu. Polis sözcüsü Stefan Weiand, "Çocukların ölüm nedeni hakkında hiçbir şey söyleyemiyoruz, incelemeler sürüyor. Anneyi sorgulamamız gerekiyor" dedi.