Son dakika haberi: Almanya'yı sarsan cinayet | 5 çocuğunu katletti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Almanya'da geçtiğimiz günlerde bir evde 5 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre; 27 yaşındaki annenin 5 çocuğunu katlettikten sonra intihar girişiminde bulundu. Almanya'yı sarsan korkunç cinayet ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberin detayları...

Tarihler 29 Mayıs 1993'ü gösterdiğinde Almanya'nın Solingen kentinden, bir evin kundaklandığı ve beş Türk'ün yaşamını yitirdiği haberi geldi. 27 yıldır bu acı ile anılan kent, önceki gün yine beş ölüm haberi ile sarsıldı. 27 yaşındaki Polonya kökenli Christiane K.'nın 1, 2 ve 3 yaşlarındaki kızları ile 6 ve 8 yaşlarındaki oğulları yataklarında ölü bulundu.



NEFESSİZ KALARAK ÖLMÜŞLER

Çocukların nefessiz kalarak öldükleri açıklanırken, annenin çocukları kahvaltıdan sonra zehirlediği üzerinde duruluyor. annenin, anneannesine gönderdiği oğlu marcel'in okulda olduğu için kurtulmuş olabileceği aktarıldı. ağır yaralanan anne, henüz sorgulanamadığı için olaydaki sır perdesi aralanamadı.