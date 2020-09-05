Türkıye’den Kosova ordusuna destek

Türkiye ile Kosova arasındaki Askeri Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kosova Güvenlik Gücüne (FSK), yaklaşık 910 bin dolar değerinde kişisel teçhizat hibe edildi. Kosova'nın başkenti Priştine'deki "Adem Yaşari" kışlasında düzenlenen törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İsmail Cenkeri Ersöz ve FSK Subayı Binbaşı Nazmi Zogaj katıldı. Zogaj, yapılan hibe ve Türk ordusu ile devletinin FSK'ye sürekli desteğinden ötürü teşekkürlerini sundu.