7 bin sağlık çalışanı öldü

Dünya geneli:
Vakalar 26 milyon 775 bini geçti. Ölüm sayısı 879 bin 694 oldu.
Uluslararası Af Örgütü:
Dünya genelinde 7 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.
İngiltere:
Public Health England tarafından yapılan araştırmada çocukların koronavirüsü okuldan ziyade evlerinde kaptıkları belirlendi. 12 bin öğrenci ve öğretmenden sadece 3'ünün Kovid kaptığı tespit edildi.
Hindistan:
Son 24 saatte bin 89 kişi daha öldü. Vakalar 4 milyonu aştı.
Brezilya:
888 kişi daha öldü.
Meksika:
522 can kaybı daha.
Rusya:
Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 20 bin 310'a, ölü sayısı 17 bin 759'a ulaştı.
Avrupa:
Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, AB'deki çalışma arkadaşları ile risk bölgelerine seyahat edenler için dönüşlerinde 10 günlük karantina konusunda anlaştıklarını açıkladı.
Çin:
10 yeni vaka var.
Güney Kore:
168 yeni vaka.
Afrika:
Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 290 bine yaklaştı.
Avustralya:
Karantina karşıtı gösteride 4 kişi tutuklandı.
ABD:
Son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 32 artarak 192 bin 146'ya yükseldi. 24 bin 102 yeni vaka var.
İran:
Eğitim dönemi 7 ay aranın ardından başladı.