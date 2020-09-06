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7 bin sağlık çalışanı öldü

Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
7 bin sağlık çalışanı öldü
Dünya geneli: Vakalar 26 milyon 775 bini geçti. Ölüm sayısı 879 bin 694 oldu.
Uluslararası Af Örgütü: Dünya genelinde 7 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.
İngiltere: Public Health England tarafından yapılan araştırmada çocukların koronavirüsü okuldan ziyade evlerinde kaptıkları belirlendi. 12 bin öğrenci ve öğretmenden sadece 3'ünün Kovid kaptığı tespit edildi.
Hindistan: Son 24 saatte bin 89 kişi daha öldü. Vakalar 4 milyonu aştı.
Brezilya: 888 kişi daha öldü.
Meksika: 522 can kaybı daha.
Rusya: Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 20 bin 310'a, ölü sayısı 17 bin 759'a ulaştı.
Avrupa: Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, AB'deki çalışma arkadaşları ile risk bölgelerine seyahat edenler için dönüşlerinde 10 günlük karantina konusunda anlaştıklarını açıkladı.
Çin: 10 yeni vaka var.
Güney Kore: 168 yeni vaka.
Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 290 bine yaklaştı.
Avustralya: Karantina karşıtı gösteride 4 kişi tutuklandı.
ABD: Son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 32 artarak 192 bin 146'ya yükseldi. 24 bin 102 yeni vaka var.
İran: Eğitim dönemi 7 ay aranın ardından başladı.

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7 bin sağlık çalışanı öldü
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