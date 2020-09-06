7 bin sağlık çalışanı öldü

Vakalar 26 milyon 775 bini geçti. Ölüm sayısı 879 bin 694 oldu.Dünya genelinde 7 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.Public Health England tarafından yapılan araştırmada çocukların koronavirüsü okuldan ziyade evlerinde kaptıkları belirlendi. 12 bin öğrenci ve öğretmenden sadece 3'ünün Kovid kaptığı tespit edildi.Son 24 saatte bin 89 kişi daha öldü. Vakalar 4 milyonu aştı.888 kişi daha öldü.522 can kaybı daha.Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 20 bin 310'a, ölü sayısı 17 bin 759'a ulaştı.Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, AB'deki çalışma arkadaşları ile risk bölgelerine seyahat edenler için dönüşlerinde 10 günlük karantina konusunda anlaştıklarını açıkladı.10 yeni vaka var.168 yeni vaka.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 290 bine yaklaştı.Karantina karşıtı gösteride 4 kişi tutuklandı.Son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 32 artarak 192 bin 146'ya yükseldi. 24 bin 102 yeni vaka var.Eğitim dönemi 7 ay aranın ardından başladı.