ABD’de Hafter’e üçüncü dava

ABD'de bulunan 2 Libyalı aile, darbeci Hafter'e insan hakları ihlalleri ve işkence suçlaması ile dava açtı. ABD'de Hafter'e karşı açılan dava sayısı böylece 3'e çıktı. Virginia'da açılan davada yöneltilen suçlamalar, Libya'nın Ganfouda bölgesinin 2016-2017'de Hafter güçleri tarafından kuşatıldığı döneme ilişkin. Davacılar, oturdukları binanın arka arkaya Hafter güçlerinin topçu ateşine ve hava saldırılarına hedef olduğunu, bu nedenle de güvenli şekilde bölgeyi terk edemediklerini belirtti.Davayı açan Libyalı ailelerin avukatları, Adalet Bakanı William Barr'a bir de mektup gönderdi. Mektupta Hafter ve ona bağlı güçlerin korkunç savaş suçlarının yanısıra insanlığa karşı suçlar işlediğinin insan hakları örgütlerinin raporlarına yansıdığına yer verdi.Öte yandan Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, Pantsir hava savunma sistemi taşıyan bir konvoyla Ecdabiya'dan Petrol Hilali bölgesindeki Briga'ya doğru hareket ettiğini gözlediğini duyurdu. Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyor.