SON DAKİKA: ABD’de polis şiddeti sonrası felç kalan Jacob Blake ilk kez konuştu

ABD'de polis tarafından vurulduktan sonra felç kalan siyahi Jacob Blake ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Blake," Nefes almak acı veriyor, uyumak acıtıyor, yana hareket etmek acıtıyor, yemek yemek acıtıyor" dedi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin açtığı 7 el ateş sonucu yaralanarak felç kalan Jacob Blake, ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından video yayınlayan ve içinde bulunduğu durumu anlatan Blake, "Nefes almak acıtıyor" ifadesini kullandı.

"HAYATINIZ SİZDEN BU ŞEKİLDE ALINABİLİR"

Blake hastane odasında kaydettiği videoda, "Hayatınız ve sadece hayatınız da değil, hayatta ilerlemek için ihtiyaç duyduğunuz bacaklarınız da sizden bu şekilde alınabilir"diye konuşurken yaşadığı acıyı "Sırtımda, midemde zımbalar var. Bununla uğraşmak istemezsiniz. 24 saat acı, acıdan başka bir şey yok" sözleriyle açıkladı.

"NEFES ALMAK ACI VERİYOR"

"Nefes almak acı veriyor, uyumak acıtıyor, yana hareket etmek acıtıyor, yemek yemek acıtıyor" diye devam eden Blake "Birbirinize bağlı kalın, biraz para kazanın, dışarıdaki insanlarımız için her şeyi kolaylaştırın, çünkü boşa harcanan çok fazla zaman var" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

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