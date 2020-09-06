Baba timsah 100 yavrusunu sırtında taşıdı

Hintli fotoğrafçı Dhritiman Mukherjee, nesli tükenmekte olan bir gavyalin timsahını, Hindistan'ın Chambal Ulusal Koruma Alanı'ndaki sularda yüzden fazla yavrusunu sırtında taşırken görüntüledi. Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden sürüngen uzmanı Patrick Campbell, "Diğer timsahlar yavrularını ağızlarında taşırlar. Ancak gavyallerin burun şekli, buna olanak tanımaz. Bu nedenle yavruların, hayvanın başına ve sırtına tutunması gerekir. 4.5 metre uzunluğa ve 900 kilogramlık ağırlığa ulaşabilen bu timsahlar, isimlerini burunlarının ucundaki çıkıntıdan alıyor. Hintçede bu çıkıntılara toprak çömlek anlamına gelen "ghara" adı veriliyor. Gavyaller, 100 yavruya ulaşmak için 7 veya 8 farklı dişiyle çiftleşti.