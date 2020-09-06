Bağdat Havalimanı'na 3 füze düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta saldırılar devam ediyor. Bu kez de Bağdat Havalimanı'nın bir bölümü saldırıdan nasibini alan bölgelerden oldu.

3 FÜZE DÜŞTÜ

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 3 katyuşa füzesi düştüğü belirtildi.

4 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Açıklamada, füzelerden birinin havalimanındaki otoparka isabet ettiği ve 4 aracın zarar gördüğü kaydedildi. Füzelerin başkentin batısındaki Ebu Gureyb ilçesine bağlı Ez-Zeytun bölgesinden atıldığı bilgisine yer verildi. Söz konusu saldırının bir hafta içinde havalimanına yapılan ikinci saldırı olduğu kaydedildi.

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