Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bağdat Havalimanı'na 3 füze düştü

Havalimanı'na 3 füze düştü

'ın başkenti 'ın batısındaki ilçesine bağlı Ez-Zeytun bölgesine 3 katyuşa füzesi düştüğü açıklandı. Irak bağlı Güvenlik Enformasyon Birimi, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada bir füzenin otoparka isabet ettiği ve 4 aracın zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca açıklamada saldırının bir hafta içinde ikinci kez meydana geldiği de ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 23:04 Son Güncelleme: 6.9.2020 23:25 ABONE OL
Bağdat Havalimanı'na 3 füze düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta saldırılar devam ediyor. Bu kez de Bağdat Havalimanı'nın bir bölümü saldırıdan nasibini alan bölgelerden oldu.

3 FÜZE DÜŞTÜ

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 3 katyuşa füzesi düştüğü belirtildi.

4 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Açıklamada, füzelerden birinin havalimanındaki otoparka isabet ettiği ve 4 aracın zarar gördüğü kaydedildi. Füzelerin başkentin batısındaki Ebu Gureyb ilçesine bağlı Ez-Zeytun bölgesinden atıldığı bilgisine yer verildi. Söz konusu saldırının bir hafta içinde havalimanına yapılan ikinci saldırı olduğu kaydedildi.

Başkent’te silahlı saldırı: 1 yaralı Maskesiz yolcuyu uyaran şoför yumruklandı

ARKADAŞINA GÖNDER
Bağdat Havalimanı'na 3 füze düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA