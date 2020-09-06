Fransa'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Fransa, ABD'den sonra en çok vakaların görüldüğü ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatteki vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Ülkede geniş güvenlik önlemleri alınırken, hükümet de maske zorunluğu getirdi.

SON 24 SAATTE 7 BİN VAKA GÖRÜLDÜ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 7 bin 71 artışla 324 bin 777'ye yükseldi. Hastanelerde 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 701'e ulaştı.

ENDİŞE YAŞANIYOR

Fransa'da iyileşenlerin sayısı 87 bin 447 oldu. Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,9'a yükseldi. Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

ÜLKEDE 7 YENİ BÖLGE "KIRMIZI BÖLGE" İLAN EDİLDİ

Resmi gazetede bugün yayımlanan karara göre, aralarında Lille, Rouen, Le Havre, Strazburg gibi kentlerin de bulunduğu 7 bölge "kırmızı bölge" ilan edildi. Böylece ülkede "kırmızı bölge" sayısı 28'e yükseldi.

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