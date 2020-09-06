“Gates Vakfı’nın aşısı çocuk felcine neden oluyor”

GatesVakfı'nın Afrika'da yıllardır yürüttüğü çocuk felci aşı kampanyası hakkında yeni tartışmalar gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 25 Ağustos'ta yapılan "Afrika'da çocuk felci bitti" açıklamasında bir hafta sonra Çad ve Sudan'da yeni vakalar çıktı. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Çad ve Sudan'daki yeni vakalara oral çocuk felci aşısının sebep olduğu kaydedildi. 21st Century Wire sitesindeki haberde de bu gelişme için "BM, Bill Gates Vakfı'nın sağladığı aşıların Afrika'da aslında çocuk felcine neden olduğu itiraf etmek zorunda kaldı" yorumu ile verildi.