Hayalet kasaba TSK ile eski günlerine döndü

Esad rejiminin yoğun bombardımanıyla hayalet kasabaya dönen ve 10 bin kişinin zorunlu göç etmek zorunda kaldığı İdlib'in Mastume Kasabası, bölgeye giden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) oluşturduğu güven ortamıyla eski günlerine geri döndü. Göç edenlerin geri döndüğü kasabayı, DHA ekibi 6 ay aradan sonra yeniden görüntüledi. Geri dönerek, bombardıman nedeniyle yıkılan evlerini yeniden yapan ya da onaran Mastumeliler, TSK sayesinde endişe duymadıklarını, Türk askerinin sadece canlarını değil mallarını da koruduğunu söyledi.