“Hindistan Keşmir’de yasaları çiğniyor”

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Hindistan güvenlik güçlerinin, Cammu Keşmir'de uluslararası yasaları ihlal ettiğini bildirdi. HRW'den yapılan açıklamada, Hindistan güvenlik güçlerinin Cammu Keşmir'de protesto düzenleyenleri kontrol etmek amacıyla silah kullanarak bu kişileri "sakat bıraktığı, kör ettiği ve öldürdüğü" belirtildi. Keşmir'de 2010'da düzenlenen protestolar sırasında 120 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, 2015-2017 yıllarında 17 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.