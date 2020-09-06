Hong Kong'da sokaklar yine karıştı: En az 90 gözaltı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde binlerce kişi yasama meclisi seçimlerinin bir yıl ertelenmesini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Gösterilerde 90'dan fazla kişinin yasa dışı toplandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Hong Kong'da bugün yapılması planlanan yasama meclisi seçimleri korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle 5 Eylül 2021'e ertelenmişti.

Bir polis memurunun gösteriler esnasında elinde taşıdığı, protestocuları dağılmaları konusunda uyardığı pankart ise dikkat çekti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam 31 Temmuz'da yasama meclisi seçimlerinin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiğini açıklamıştı.

Hapishanedeki görüntüler dünyayı şoke etti! Her yıl çok sayıda mahkum ölüyor

SON DAKİKA: Akdeniz Fırtınası ile Türkiye ne mesaj veriyor? "Askeri metodlar hiç olmadığı kadar işin içinde..."