İdlib'de şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin hain saldırısı bir askerimizi şehit etti. Acı haberi ise ilk Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hain saldırı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

ACI HABER ŞEHİDİN AİLESİNE ULAŞTI

Teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştırıldı.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Askeri yetkililer, şehit Serdar Aslan'ın merkez Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Mahallesi'ndeki evine giderek anne Cemile ve baba Reşat Aslan'a acı haberi verdi.Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

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