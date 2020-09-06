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İkiyüzlü ! 'deki tutumu kendi tezleriyle çelişiyor

'nde 'ye ait adaların ana kara gibi kıta sahanlığı olamayacağını savunarak uluslararası tahkim mahkemesine giden ve davayı kazanan , 'de aksini iddia ederek kendi kendisiyle çelişiyor. Doğu Akdeniz'de 'ın en büyük destekçisi Fransa, adaların kıta sahanlığı konusundaki tutumuyla şaşırtıyor.

AA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 10:02 Son Güncelleme: 6.9.2020 10:16 ABONE OL
İkiyüzlü Fransa! Doğu Akdeniz'deki tutumu kendi tezleriyle çelişiyor

Türkiye ile arasındaki anlaşmazlığın bir benzerini 1970'lerde ile yaşayan , Manş Adaları olarak bilinen, Fransa'ya yakın ancak İngiltere'ye ait adaların kıta sahanlığının 3 milden daha fazla olamayacağını savundu.

İkiyüzlü Fransa! Doğu Akdeniz'deki tutumu kendi tezleriyle çelişiyor

FRANSA KIYILARINDAKİ İNGİLİZ ADALARI

Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm ve Jethou Adaları ile bazı kayalıklardan oluşan yaklaşık 170 bin nüfuslu Manş Adaları, 1066'dan beri 'nin kontrolünde. İngiltere'ye en yakını 87 mil uzaklıkta olan adaların ile arasındaki mesafe ise Alderney'de 8 mile kadar düşüyor.

Bölgede bulunan petrol yatakları nedeniyle Fransa ve İngiltere'yi karşı karşıya getiren adaların kıta sahanlığıyla ilgili sorun ancak mahkemede çözülebildi.

İkiyüzlü Fransa! Doğu Akdeniz'deki tutumu kendi tezleriyle çelişiyor

TARAFLARIN İDDİALARI

Mahkemede , aynen bugün 'ın yaptığı gibi adaların büyüklüklerinin önemi olmadığını, ile deniz sınırının bu husus dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini savundu.

İkiyüzlü Fransa! Doğu Akdeniz'deki tutumu kendi tezleriyle çelişiyor

ise, 'nin adaları da esas alan eşit mesafeli sınır talebinin, Fransa kıta sahanlığını İngiltere lehine azaltacağını, üstelik bu iddianın adaların büyüklüğü ve kıyılarının uzunluğu ile tamamen orantısız olduğunu belirtti.

Eşit mesafeli sınırın, kendi kıta sahanlığını 2 ayrı bölgeye ayıracağını da savunan Fransa, Manş Adalarının sınırlarının, kara suları ile kıta sahanlığının 3'er mil olmak olmak üzere 6 mil olarak belirlenmesi gerektiğini öne sürdü.

İkiyüzlü Fransa! Doğu Akdeniz'deki tutumu kendi tezleriyle çelişiyor

ADALARIN KITA SAHANLIĞI 12 MİLLE SINIRLANDIRILDI

Kararını 30 Haziran 1977'de açıklayan mahkeme ise, büyük ölçüde lehine hükmetti. İki taraf arasındaki çizginin ana karalardan itibaren 'nin ortasından çekilmesi gerektiğine karar veren mahkeme, Manş Adalarının kıta sahanlığını 12 mille sınırlandırdı. Mahkeme, böylece adaların 12 milden daha büyük bir kıta sahanlığı olmayacağı sonucuna varmış olurken, Fransa da kıta sahanlığını koruyabildi.

İkiyüzlü Fransa! Doğu Akdeniz'deki tutumu kendi tezleriyle çelişiyor

'nın, lehine olan bu karara rağmen bugün Türkiye'ye 2, 'a ise 582 kilometre uzaklıktaki Meis adasının büyüklüğüyle orantısız bir kıta sahanlığına sahip olduğunu öne süren Atina'yı desteklemesi, yıllarca 'ye karşı savunduğu ve uluslararası mahkemede büyük ölçüde kabul edilen tezlerle çelişiyor.

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İkiyüzlü Fransa! Doğu Akdeniz'deki tutumu kendi tezleriyle çelişiyor
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