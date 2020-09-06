İkiyüzlü Fransa! Doğu Akdeniz'deki tutumu kendi tezleriyle çelişiyor

FRANSA KIYILARINDAKİ İNGİLİZ ADALARI

Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm ve Jethou Adaları ile bazı kayalıklardan oluşan yaklaşık 170 bin nüfuslu Manş Adaları, 1066'dan beri İngiltere'nin kontrolünde. İngiltere'ye en yakını 87 mil uzaklıkta olan adaların Fransa ile arasındaki mesafe ise Alderney'de 8 mile kadar düşüyor.

Bölgede bulunan petrol yatakları nedeniyle Fransa ve İngiltere'yi karşı karşıya getiren adaların kıta sahanlığıyla ilgili sorun ancak mahkemede çözülebildi.