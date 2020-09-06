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’da maskesiz okul kuruyor

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Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
Kanada’da maskesiz okul kuruyor
Kanada'da maske karşıtı kampanyalara öncülük eden ve birçok tartışmalı eyleme imza atan Chris Saccoccia, yeni girişimiyle şaşırttı. Saccoccia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocuklar için normal yaşamın öğretildiği okullar açacağını duyurdu. Okullarda maske zorunluluğu olmayacak. Uygun fiyata öğrenci kabul edilecek okullarda öğretmenlerde gönüllü olarak çalışacak. Her kurum yaklaşık 50 öğrenci kabul edecek. Yeni bir eğitim sistemi yaratmak istediğini belirten Saccoccia, bu sistem sayesinde köle değil geleceğin liderlerini yaratmak istediğini belirtti. Okulda maske zorunluluğu da olmayacak. Okulun kayıt dönemi ise gelecek hafta başlayacak.
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Kanada’da maskesiz okul kuruyor
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