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'dan 'deki 170 bin aileye nakdi yardım

'yi , abluka altındaki Gazze'de 170 bin Filistinli aileye nakdi yardım dağıtımına salı günü başlayacaklarını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 16:59 ABONE OL
Katar'dan Gazze'deki 170 bin aileye nakdi yardım

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, abluka altındaki Gazze'de 170 bin Filistinli aileye nakdi yardım dağıtımına salı günü başlayacaklarını duyurdu.

Komite Başkanı Muhammed el-İmadi, yaptığı açıklamada, salı gününden itibaren 100 bini yoksul, 70 bini de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen toplam 170 bin aileye nakdi yardım yapılacağını belirtti.

Her aileye 100 dolarlık yardımda bulunulacağını kaydeden İmadi, gerek dağıtım işlemini gerçekleştirenler gerekse yardımı alanların sağlığının korunması için Kovid-19 tedbirlerine titizlikle riayet edileceğini dile getirdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son dönemde Kovid-19 vakalarında artış dikkati çekiyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle bölgede bugüne kadar 7 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 713'e ulaştı.

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Katar'dan Gazze'deki 170 bin aileye nakdi yardım
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