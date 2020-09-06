Katar'dan Gazze'deki 170 bin aileye nakdi yardım

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, abluka altındaki Gazze'de 170 bin Filistinli aileye nakdi yardım dağıtımına salı günü başlayacaklarını duyurdu.

Komite Başkanı Muhammed el-İmadi, yaptığı açıklamada, salı gününden itibaren 100 bini yoksul, 70 bini de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen toplam 170 bin aileye nakdi yardım yapılacağını belirtti.

Her aileye 100 dolarlık yardımda bulunulacağını kaydeden İmadi, gerek dağıtım işlemini gerçekleştirenler gerekse yardımı alanların sağlığının korunması için Kovid-19 tedbirlerine titizlikle riayet edileceğini dile getirdi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son dönemde Kovid-19 vakalarında artış dikkati çekiyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle bölgede bugüne kadar 7 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 713'e ulaştı.

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