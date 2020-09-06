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Mavi balina 100 yılda 3’üncü kez görüldü

Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
Mavi balina 100 yılda 3’üncü kez görüldü
Avustralya'da yaban hayatı yetkilileri Sydney kıyılarında bir mavi balinanın görüldüğünü bildirdi. Bunun mavi balina türünün Sydney açıklarında son 100 yıl içinde üçüncü görülmesi olduğu tahmin ediliyor. Mavi balinanın geçen ay Sydney'in Maroubra bölgesi açıklarında görüldüğü belirtildi. Ulusal Parklar ve Vahşi Yaşam Hizmetleri (NPWS),dünya üzerindeki en büyük hayvanlar olan mavi balinaların nadiren kıyıya bu kadar yakın görüldüğünü söyledi. NPWS adına konuşan Andrew Marshall, "Mavi balinalar sık görülen canlılar değildir. Çünkü denizin çok uzağında yaşama eğilimindedirler. Popülasyonları geniş bir alana yayılmıştır. Göçlerine ve habitatlarına dair çok sınırlı veriye sahibiz" diye konuştu.
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Mavi balina 100 yılda 3’üncü kez görüldü
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